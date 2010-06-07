محطة المعلا للحاويات بميناء عدن تقدم تسهيلات للتجار

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عدن برس / خاص -

عُقد اليوم اجتماع موسع ضم أقطاب المنظومة التجارية والخدماتية برئاسة محمد علوي امزربه رئيس ميناء عدن وحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية ومدير عام جمرك المعلا والأخوة من مكتب المواصفات وضبط الجودة والأخوة القباطنة ممثلي ووكلاء معظم الخطوط الملاحية ونائب مدير أمن ميناء المعلا ونقابة المخلّصين الجمركيين وممثلي عن التجار المحليين وقيادات ومدراء محطتي حاويات المعلا وعدن.



وناقش الاجتماع الملاحظات على سير أداء العملية الخدماتية والتجارية في محطة المعلا والعروض والتسهيلات التي من شأنها أن تعزز روح الشراكة الحقيقية بين المنظومة الخدماتية في ميناء عدن وزبائن المحطة من تجار محليين.



وتخلل الاجتماع استعراض الأخوة ممثلي التجار لبعض النقاط والملاحظات على سير الأداء في محطة المعلا والذي لقي الترحيب الكبير والدعم الكامل من كل من قيادة ميناء عدن وجمرك المعلا ومكتب المواصفات وضبط الجودة، كما تعهد والتزام الأخوة قيادة أمن ميناء المعلا بتقديم كل الدعم اللازم والإسهام الفاعل في إنعاش الحركة الملاحية عبر منفذ محطة المعلا البحري.



وخلص الاجتماع إلى تقديم قيادة ميناء عدن التسهيلات والتخفيضات التشجيعية والتي شملت رسوم المناولة وخزن البضائع في محطة المعلا وبعض التسهيلات لملاك ومشغلي سفن الحاويات المتعاملين مع محطة المعلا للحاويات.



وأكد مدير جمرك المعلا التزامهم بتقديم الدعم والتسهيل اللازم في ما يتعلق بإعطاء بعض المرونة من خلال الإفراج الجزئي للشحنات الكبيرة والتنسيق مع الأخوة في المواصفات لتحديد آلية لإجراء معاينة مشتركة للتسريع من عملية فرز وفحص البضائع.



ولقيت التسهيلات المذكورة تقدير وترحيب الحاضرين، والذين بدورهم وعدوا بِالعمل على حث بقية التجار على التوجه نحو الاستمرار في تكثيف التعامل التجاري والخدمي مع محطة المعلا للحاويات والاستفادة من العروض المقدمة، وثمن الحاضرون الدور الذي يلعبه ميناء عدن وقيادته الشابة كحاضن وراعي للعملية التجارية والخدماتية في مدينة عدن عبر مينائها والذي يعد شريان حياة الجمهورية اليمنية.

الدائرة الإعلامية لميناء عدن