محطة المعلا للحاويات بميناء عدن تقدم تسهيلات للتجار

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عدن برس/خاص-

وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك اليوم الأربعاء السلطات العسكرية والأمنية بوقف الاعتقالات والمداهمات في مديريات الساحل إلا وفق أمر من النيابة العامة.

وقال تعميم الصادر عن المحافظ وحمل تاريخ 13 فبراير وموجه إلى قيادة قوات التحالف العربي ورئيس النيابة العامة وقائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام الامن والشرطة بمديريات الساحل "إنه من الآن وصاعدا توقيف عمليات المداهمات والاعتقالات".

ويبدأ العمل بالتوجيه من تاريخ صدوره.

وشهدت المكلا عاصمة محافظة حضرموت المنتجة للنفط جنوب شرق اليمن ومدن الساحل خلال الفترة الماضية عمليات اعتقال واسعة للعناصر المشتبه بإرتباطها بتنظيم القاعدة إلا أن هناك اسرا رفعت شكوى ضد الجهات المعنية تتهمهم بإعتقالات تعسفية طالت بعض المدنيين والأبرياء.

واستعادة الحكومة وبالتعاون مع قوات التحالف العربي مدينة المكلا في أبريل الماضي بعدما كانت خاضعة لسيطرة عناصر القاعدة لعام كامل.