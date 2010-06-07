محطة المعلا للحاويات بميناء عدن تقدم تسهيلات للتجار

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عدن برس / خاص -
وصل إلى دولة الكويت الشقيقة مساء الثلاثاء وفد شركة مصافي عدن برئاسة المدير التنفيذي للمصفاة الأستاذ محمد عبدالله ابوبكر البكري.
وتأتي زيارة وفد مصافي عدن للتباحث مع وزارة النفط الكويتية من أجل تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن بناءً على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير النفط المهندس محسن الشريف لدولة الكويت الشقيقة واتفاقه الأولي مع وزير النفط الكويتي على تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن.
ويضم الوفد الدكتور احمد حسن مساعد المدير التنفيذي لشؤون التحديث والتطوير والمهندس محمد يسلم المدير الفني للمصفاة.
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