محطة المعلا للحاويات بميناء عدن تقدم تسهيلات للتجار

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عدن برس/خاص-

اعترضت منظومة الدفاع الجوية التابعة لتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في ساعة متاخرة الليلة الماضية صاروخا بالستيا اطلقته مليشيا الحوثي الى وسط مدينة المخا التي سيطرت عليها القوات الحكومية مؤخرا.

وذكر مصدر عسكري أن مليشيا الحوثي اطلقت عند الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء صاروخا بالستيا من مواقعها قرب معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز محاولة استهداف القوات الحكومية في مدينة المخا غرب المحافظة.

ودمرت الدفاعات الصاروخ في منطقة خالية. وهذا الصاروخ رقم 8 التي تطلقه مليشيا الحوثي وصالح منذ انتزاع الجيش الوطني وبمشاركة فاعلة من مقاتلي المقاومة الجنوبية المدينة الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب قبل نحو اسبوعين.

يأتي ذلك في وقت واصلت مدفعية الجيش الوطني قصف مواقع المليشيات الفارة من وسط المدينة الى اقصى شمال مدينة المخا بإتجاه مباني المدينة السكنية حيث يتحصن قناصة المليشيات.

وكانت مقاتلات الأباتشي شنت سلسلة غارات مساء الثلاثاء على المليشيات المختبئة داخل مزارع في منطقة يختل اخر معاقلهم الواقعة شمال المخا.

وقال المصدر ان نيران قوية التهمت الكثير من المزارع بينما سمع دوي انفجارات كبيرة.