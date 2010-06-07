اليمن يطلب وديعة سعودية بمليار دولار لدعم الريال

ألاخبار

عدن برس/خاص-

علقت شركات ومحلات الصرافة المحلية في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية فيما يبدو انها محاولة لوقف انهيار الريال أمام سائر العملات الاجنبية.

وقال ملاك متاجر وباعة العملات الأجنبية لعدن برس اثناء جولة قبل ظهر اليوم انهم اوقفوا بيع وشراء العملات الأجنبية تنفيذا لقرار البنك المركزي اليمني بوقف حركة الصرف إلزاميا.

وهوى الريال اليمني الى أدنى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات هذا الأسبوع عقب ضخ الحكومة مبلغ 200 مليار ريال يمني كانت طبعتها في الخارج دون غطاء لمواجهة نقص السيولة وصرف المرتبات المتأخرة منذ شهور.

ووصل الدولار الى 360 ليلة أمس الاثنين لكنه انخفض نهار اليوم الى 350 قبل الاقفال. كما انخفض سعر صرف الريال السعودي امام الريال اليمني ليصل الى 90 و 88 انخفاضا من 105 ريالا يمنيا.

وكان البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرا رئيسيا بعد نقله من صنعاء اجتمع اليوم الثلاثاء بتجار العملة في عدن وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية او ما يطلق عليها محررة.

وألزم البنك مالكي محالات الصرافة بعدم التلاعب باسعار الصرف والالتزام بالسعر السابق الذي كان متداولا قبل الانهيار الاخير اي 300 ريالا للدولار الواحد.

كما تعهد البنك المركزي بشراء الدولار من التجار وكذا تغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية بشكل كامل و توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وصعد هبوط العملة المحلية الى ارتفاع جنوبي في اسعار المواد الغذائية لتصل الى نسبة زيادة 30 في المئة وسط تفاقم ازمة انسانية كبيرة يعيشها نصف سكان اليمن التي تضربه حربا منذ عامين.

وهذا أول تدخل فعلي من البنك المركزي اليمني لوقف تدهور العملة المحلية(الريال).