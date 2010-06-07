الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان المخا غذائياً وصحياً

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عدن برس / خاص -

قال المسؤول الإعلامي بشركة مصافي عدن ناصر شائف: إن المصفاة ضخت خمسة آلاف طن من الديزل و 2900 طن من المازوت إلى محطات الكهرباء.

وأضاف أن الضخ جاء باتفاق اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع شركة عرب جلف على أن يتم ضخ خمسة ألف طن متري من الديزل إلى محطات الكهرباء بصورة عاجلة خلال الساعات القادمة، كما ستقوم المصفاة بضخ الفين طن متري من المازوت إلى محطة الحسوة الحرارية و 900 طن متري من المازوت إلى محطة المنصورة خلال الساعات القادمة.



وأوضح أن مادة المازوت قامت المصفاة بنقلها من خزانات إدارة عدن لتمؤين البواخر في التواهي إلى خزانات المصفاة عبر إحدى السفن لكي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء بصورة عاجلة، وذلك لعدم توفر أي مخزون من المازوت في المصفاة.