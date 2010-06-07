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عدن برس / خاص -

شهدت مدينة عدن، عصر اليوم، انطلاق مهرجان الحب والوفاء لعدن بنسخته الثالثة الذي تحتضنه صهاريج عدن بمشاركة شعبية ورسمية واسعة للاستمتاع بفقرات المهرجان المتنوعة واسكتشات مسرحية قصيرة وعروض المهرج (بلياتشو)، كما يتميز المهرجان بمشاركة نجمة عدن الفنانة أمل كعدل في وصلة غنائية.



ويتضمن المهرجان الذي سيستمر حتى ساعات المساء مجموعة من المعارض أهمها معرض الصور التاريخية ومعرض الكتب ومعرض توعوي خيري ومعرض الفن التشكيلي ومعرض الموروث الشعبي ومعرض دمى عدنية.



كما سيتضمن المهرجان بازاراً و ثلاثة أطباق خيرية وستوزع مجاناً للحضور (زنجو / لانجوس / فوفل ملبس) وهي من أشهر المقبلات العدنية.