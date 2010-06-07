ذمار:سيارات تطوف بتوابيت جثث الحوثيين بعضهم قادة قتلوا بالمخا

ألاخبار

عدن برس / متابعات -

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، إن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامهم معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلها المبعوث الدولي لليمن فشلت بسبب المتمردين.



وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه يأمل في مواصلة إرسال مساعدات لليمن، وأن جزءاً كبيراً من مساعدات مجلس التعاون الخليجي المالية مخصصة لإعادة إعماره.



ووصف الجبير العلاقات السعودية الأميركية بأنها ممتازة، وقال إن آراء الدولتين متطابقة في قضايا اليمن وسوريا وليبيا وقتال المتشددين.



من جانبه، قال أنطونيو غوتيريس إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن اسماعيل ولد الشيخ يحظى بدعمه الكامل بعد أيام من مطالبة جماعة الحوثي له بعدم تجديد تفويض غوتيريس نتيجة لما قالت إنه انحياز ضد الحركة الإنقلابية الموالية لإيران.