الضالع تحيي يوم الشهيد الجنوبي

ألاخبار

الضالع - خاص -

احيا ابناء الضالع مهرجاناً جماهيرياً بمناسبة يوم الشهيد الجنوبي، وأقيم المهرجان بملعب الشهداء بمديرية الحصين بحضور قادة الثورة الجنوبية يتقدمهم المناضل رائد الجحافي رئيس الحركة الشبابية بالضالع والناطق الرسمي للجبهة الوطنية العليا لتحرير واستقلال الجنوب.



وافتتح المهرجان بآية من الذكر الحكيم وكلمة مختصرة باسم اسر الشهداء القاها المحامي عبدالعزيز قاسم المأني الذي اكد في كلمته بعد ترحيبه بالجحافي، ان يوم 11 فبراير يوم الشهيد الجنوبي ومناسبة جنوبية خالصة منذ ما بعد الاستقلال يقيمها شعب الجنوب، وان ما يسمى بثورة التغيير في الشمال لا علاقة لها بمناسبتنا العظيمة.



واعتبر ان من انخرط بالشرعية لا يعبر الا عن نفسه، ودعا الى رص الصفوف والعودة للميادين حتى تحقيق الاستقلال الناجز كهدف ضحى لاجله الشهداء الذي نحيي هذا اليوم ذكراهم، شاكراً كل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للمهرجان وكذلك اللجان المنظمة لدوري شهداء الجنوب بالضالع.



وتلى ذلك كلمة لرئيس الحركة الشبابية المناضل رائد الجحافي الذي تناول العديد من النقاط المهمة، وقال ان مديرية الحصين مديرية الشهداء مديرية الصمود منها اليوم ندشن مرحلتنا التحررية باعتبارها مديرية سباقة في كل المراحل على مستوى الجنوب ولديها من الوعي السياسي والثقافي والايمان المطلق بالثورة ومبادئها قلما تجد هذا التميز في مكان آخر.



ودعا الجحافي في كلمته المنخرطين في صفوف الشرعية العودة الى الثورة واخذ العبر والدروس من التسويات المضرة والانفرادية المخلة باهداف ومبادى الثورة الجنوبية، وقال: علينا ان نعيد الق الثورة الجنوبية وعنفوانها ولا شك ان مديرية الحصين تشكل البداية لعودة الزخم الثوري كما عهدناها سابقا وستبقى كذلك، وتطرق الى ان يوم الشهيد الجنوبي مناسبة جنوبية ينبغي احيائها.



واختتم المهرجان بمباراة نهائية في تصفيات دوري شهداء الجنوب الذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد من فرق الضالع منذ شهر تقريباً، كما أهدت الحركة الشبابية بمحافظة الضالع الفريق الفائز بالمباراة فانيلة عليها علم دولة الجنوب لكل لاعب.



حضر المهرجان العقيد علي قائد حيمد رئيس مجلس الحراك الثوري بالمديرية ورشاد الزهيري احدى قيادات المديرية وزياد علي حيدرة و د.وليد الطويل القيادي بالحركة وعددا من القيادات الشبابية وجمع غفير من الجماهير.