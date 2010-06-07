الضالع تحيي يوم الشهيد الجنوبي

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عدن برس/خاص-

بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية اليوم السبت عمليات تدريب وتأهيل عشرات المواطنين من أبناء مدينة المخا الاستراتيجية التابعة لمحافظة تعز والمطلة على مضيق باب المندب غربي اليمن.

وقال احد قادة المقاومة المشاركين في العمليات العسكرية في رسائل نصية لـعدن برس أن العشرات من ابناء المخا التحقوا بصفوف المقاومة والجيش خلال اليومين الماضيين وبدأت اليوم مهمة تجهيزهم وتدريبهم بهدف مشاركتهم في تثبيت الأمن وحماية المدينة.

وأكد المصدر "خلال الايام القليلة القادمة سننتهي من تشكيل قوة عسكرية تضم ابناء مدينة المخا ليكلفوا بأنفسهم مهام (الحزام الأمني) للحفاظ على أمن المدنية".. وتستوحي الفكرة من تجربة قوات الحزام الأمني في عدن بحسب إفادة المصدر نفسه.

وحول العمليات العسكرية قال المصدر أن القوات مازالت مستمرة في تمشيط المدينة ونزع شبكات الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح بأعداد كبيرة في كل ارجاء واحياء المدينة.

وكانت قوات الجيش مسنودة بمقاتلي المقاومة سيطرة مغرب اليوم السبت على قرية صغير تدعى منطقة الخبث الواقعة في الخط الساحلي للمدينة.

وقال المصدر أن الجيش يستعد حاليا للتقدم بإتجاه منطقة يختل اخر موقع للمليشيات خارج مدينة المخا التي انسحبوا اليها خلال الأيام الفائتة.