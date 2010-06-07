الضالع تحيي يوم الشهيد الجنوبي

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عدن برس / وكالات -

رفضت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسمها فرحان حق، الجمعة هجوم الانقلابيين الحوثيين على المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ومطالبتهم بتنحيته من مهامه.



يأتي هذا رداً على رسالة لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال فيها إن إدارة ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع التحالف العربي، وإن قدراتِه الذاتية وكفاءتَه المهنية ضعيفة.



وطالب الانقلابيون بعدم التمديد لولد الشيخ لفشله في مهمته وعدم حياديته. حسب تعبيرهم.