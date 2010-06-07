قبائل المراقشة تطلق سراح العسكريين الخمسة بعد وساطة ناصر

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عدن برس/خاص-

اطلق يوم الجمعة سراح ضابطان وثلاثة جنود كانوا احتجزوا يومي الخميس والجمعة من قبل مسلحين قبليون ينتمون الى ال جراده المراقشة بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وذكرت مصادر قبلية لـعدن برس ان وساطات قام بها الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد وقبائل المراقشة كللت في الاخير باطلاق سراح العسكريين الخمسة المحتجزين في احد المنازل بمنطقة المرون بخبر المراقشة.

وقالت المصادر ان الضباط والجنود عادو الى مقر عملهم في الحزام الامني بمحافظة حضرموت المنتجة للنفط شرق البلاد بعدما تم التوصل الى حلول يتم من خلالها تسلم موضوع القضية لبيوت المراقشة لتبت في القضية بعد الجلوس مع كل الجهات المختصة للحكم من قبل ال جرادة المراقشة.

وكانت قبيلة ال جراده قد احتجزت عصر الخميس ضابطان رفيعان وثلاثة جنود في منطقة المرون بمحافظة ابين حيث تطالب القبيلة التحالف العربي والسلطات المحلية في ابين من الاحتكام لما اسمته بالهجوم المسلح عالمرون مطلع الشهر الماضي.

وأصدرت قبائل المراقشة بيان شكر وتقدير لكل من ساهم في معالجة القضية.