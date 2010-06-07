عودة حركة الطيران لمطار عدن بعد توقف ساعات وسط استياء شعبي

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عدن برس/خاص-

قتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة ومرافقيه في عملية نوعية نفذها مسلحون قبليون بمحافظة ابين جنوب اليمن.

وأبلغ عدن برس مصادر قبلية وسكان ان رجال قبائل المنطقة الوسطى نصبوا كمينا محكما للقيادي البارز في تنظيم القاعدة عبدالله علي الزيدي مساء الخميس اثناء مروره بالطريق العام بين بلدة الخذيره ومنطقة امسلامية القريبة من مدينة لودر واشتبكوا معه حتى قتل وثلاثة مرافقيه.

والزيدي أمير تنظيم القاعدة في منطقة العين وامسلامية فيما يعرف بولاية دثينة أبين.

وقال السكان إن جثة الزيدي ومرافقيه مازالت مرمية على الطريق حتى لحظة كتابة الخبر فجر يوم الجمعة.

ونجا الزيدي الذي يعد القائد العسكري للقاعدة في منطقة دثينة عدة مرات من محاولات قتله من قبل اللجان الشعبية او القبائل.