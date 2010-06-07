مصدر قبلي:مقتل أمير القاعدة بولاية دثينة (الزيدي) في عملية نوعية للقبائل

هاجم مسلحون في ساعة متأخر ليل الخميس صاحب مركز العروي لصرافة العملات في بلدة جعار بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي في جعار لـعدن برس إن مسلحون مجهولون هاجموا عند الساعة الـ 11:30 صاحب مركز العروي للصرافة التاجر مرشد الشبحي واخذوا منه كل المبالغ المالية التي كانت بحوزته.

وتحت تهديد السلاح اوقف المسلحين تاجر العملات الشبحي بحسب حديث المصدر الذي اضاف ان المسلحين اطلقوا عليه النار دون لإخافته ومنعه عن الدفاع عن نفسه ثم استولت على كافة المبالغ المالية التي كانت بحوزته ولاذو بالفرار الى جهات غير معلومة.

ولم يعرف المبالغ التي نهبت من التاجر العروي.