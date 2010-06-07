مصدر قبلي:مقتل أمير القاعدة بولاية دثينة (الزيدي) في عملية نوعية للقبائل

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عدن برس / خاص -

عقد اللواء شلال علي شائع هادي مدير أمن عدن اليوم الخميس اجتماعاً بالقيادات الأمنية العليا بالمحافظة ومدراء مراكز الشرطة والمناطق الأمنية بمحافظة عدن.



وافتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد العقيد مختار محمد حسين مدير الإصدار الآلي.



وقبل مناقشة محاور الاجتماع القى مدير أمن عدن اللواء شلال كلمة وجه فيها مدراء مراكز الشرط والمناطق والدوائر بضرورة تعزيز العمل المؤسسي من خلال الاستمرار في تفعيل نشاط عمل مراكز الشرطة بالمحافظة لما فيه مصلحة المواطنين وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواجهة قوى الشر والإرهاب.



وحث في سياق كلمته مدراء أقسام الشرط والمناطق بعدم التهاون مع من يقومون بابتزاز المواطنين واستغلالهم، وتوعد بأنه سيتخذ الاجراءات الرادعة بحق من يثبت عليه بلاغ بابتزاز المواطنين.



ولفت إلى أن أمن عدن لا مكان فيه لمن لا يحترم ويقدر المواطن ويجعل مصلحته وكرامته أولوية، وقال: نحن لم نناضل ونتحمل هذه المسؤولية إلا من أجل الناس البسطاء كي يعيشوا بكرامة وحرية لينعموا بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة خلق علاقة وطيدة بين الشرطة والمواطنين الذين كان لهم دور بارز في الوقوف مع الشرطة بالتصدي للمخلين بالأمن والاستقرار من العناصر الإرهابية والخارجين عن النظام والقانون.



وأكد على حرص إدارة أمن عدن في خدمة المواطن وجعل عدن آمنة ومستقرة من خلال الاستفادة من الكفاءات الأمنية لتعزيز دور العمل الأمني وتنظيم دورات تدريبية وتأهيل أفراد مراكز الشرطة بالمراكز ذاتها.



وفي ختام كلمته عبر مدير أمن عدن عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والدعم الكبير الذي قدمته ولا زالت تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق دور الأمن وفي مجال مكافحة الإرهاب.



وكان الاجتماع قد كُرّس لمناقشة جملة من القضايا الأمنية الهامة المتعلقة بالعمل المؤسسي المنظم الذي سوف يعطي نقلة نوعية لأمن واستقرار العاصمة عدن.



وأثنى الاجتماع على الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عدن وسط ظروف استثنائية بالغة التعقيد.