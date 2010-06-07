مصدر قبلي:مقتل أمير القاعدة بولاية دثينة (الزيدي) في عملية نوعية للقبائل

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مسؤول ينفي حريق جريح بالهند ويكشف هوية وأهداف حملة ضد "بن بريك"

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عدن برس الخميس, 09 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
نفى أحد قادة المقاومة الجنوبية ومسؤول ملف جرحى الحرب في الهند صبري السباعي، صحة المعلومات

التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام بشأن إحراق أحد الجرحى الذين يتلقون علاجهم بالهند نفسه احتجاجاً على تردي أوضاعهم، وأكد سير أمور الجرحى بشكل طيب.

 


وكشف السباعي في تصريح خاص ل"عدن برس"، أن حادثة إحراق أحد الجرحى نفسه مفتعلة من قِبل أيادي خبيثة - لم يُسمّها - من الذين يسعون لتشويه سير الملف الطبي القائم عليه معالي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة الشيخ هاني بن بريك.. وعزز صحة حديثه بقوله: تم النزول من قبل أفراد إدارة ملف الجرحى إلى السكنات الخاصة بالجرحى وقسم الطوارئ في المستشفيات فور سماعنا بالحادثة ولم نجد أثراً لذلك.


وأضاف: وما يدل على كذب هؤلاء "المرتزقة العفاشيين"، إنهم أنزلوا صوراً زعموا أنها الجريح الذي أحرق نفسه، وهي في الحقيقة صور لبعض جرحانا في مطار العاصمة السودانية الخرطوم مع طاقم الهلال الأحمر السوداني قبل فترة، وهذا هو دأب هؤلاء السماسرة".


وأفاد بأن ما حصل إنما هو تجمع لبعض الجرحى يطالبون فيه سيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بترقيمهم وصرف مرتباتهم أسوة باخوانهم من أفراد المقاومة الشعبية وبعض الأمور الأخرى التي سيتم معالجتها إداريا كونها مطالب إدارية بحثه.

وأوضح صبري أنه يتم علاج الجرحى ضمن ملف الجرحى القائم عليه الوزير الشيخ بن بريك الذي بدوره قام بتعيين كل من صبري بدر السباعي مديراً لملف شؤون الجرحى في الهند، ومحمد الجمهوري نائباً وأبو عمر عبدالله بن سعيد مديراً لمكتب الجرحى في عدن.


وذكر أن عدد الجرحى الذين ضمهم ملف معالي الوزير الشيخ هاني بن بريك، أكثر من 400 جريح، وتم استكمال علاج أكثر من 200 جريح خلال الأشهر الماضية، ولا يزال هناك العدد الكبير في جمهورية الهند يتلقون العلاج وعددهم 289 جريحاً تقريباً وينقسمون على العاصمة الهندية نيودلهي ومدينة بونا، وكذا مدينة حيدر أباد وهذا خاص للجرحى المصابين في العيون لوجود أكبر المستشفيات العالمية للعيون.


وأشار إلى أن عملية نقل وسفر الجرحى تتم على مراحل ودفع، حيث كان في أول الأمر يتم سفر الجرحى من عدن إلى ولاية الخرطوم بالسودان وهذا نتيجة لأمور تعود إلى طبيعة الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، وحالياً يتم سفرهم من عدن إلى مطار مومباي مباشرة، ثم يستقبله طاقم الترتيب والسكن ويتم أخذه إلى مكان الإقامة في مومباي، كما يكون قد تم الترتيب له بشأن جهة تحركه أما نيودلهي أو بونا، وبعدها يتحرك إلى السكن الخاص بالجرحى ويتم الترتيب له الغرفة والتغذية والمواصلات، كما يتم تحديد له المترجم المشرف على حالته وهو طاقم من مترجمين تحت إشراف الإدارة العامة للملف
وعامة الجرحى في مدينة بونا ويتم علاجهم في أضخم المستشفيات في مدينة بونا وهي:


1, ريبي هول هوسبتل
Ruby Hall clinic
2, رتنا هوسبتل
Ratna Hospital
3, انمدار هوسبتل
inamdar
4 سانشيتي هوسبتل
sancheti
إضافة إلى مراكز العلاج الطبيعي للمقعدين والمحتاجين لذلك منهم.


وأما في العاصمة نيودلهي فيتم علاج الجرحى في المستشفيات التالية:


mangeshkar hospital,1
Forties hospital,2
Max Hosptail,3


وتابع السباعي متحدثاً ل"عدن برس" قائلاً: كما يتم توفير السكنات والمواصلات وسيارات الطوارئ تهيؤاً لأي أمر طارئ لا قدر الله، وتشرف الإدارة على جميع الطاقم والمكون قرابة 100 فرد من إدارة ومترجمين ومسؤولين حركة ومسؤولين تغذية وسكنات وخدمات وأدوية وطاقم نظافة، كما يقوم الملف بتوفير كافة احتياجات الجريح من أدوية ومستلزمات صحية وعمليات وأطراف صناعية وتركيب طاقم الفك والعدسات الاصطناعية، وكافة مستلزمات السفر من تذاكر وفيز إقامية ودعوات علاجية وغير ذلك.


وأكد مدير ملف الجرحى على حق اللجنة الطبية لمتابعة شؤون الجرحى في مقاضاة الصحف والصحفيين الذين يتعمدون نشر أخبار زوراً وكذباً وفضحهم أمام الرأي العام.


وأوضحت تقارير طبية أطلع عليها "عدن برس" أبرز العمليات الجراحية التي تمت لبعض جرحى المقاومة والجيش في مستشفيات الهند وهي بين زراعة الكلى وزراعة الحالب وعمليات أخرى معقدة مثل تركيب مفصل قدم وهناك كثير من العمليات الخطيرة التي أجريت أو بصدد إجراؤها خلال الأيام القادمة.

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