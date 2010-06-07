شرطة عدن تواصل ملاحقة قاتل المدير السابق للإصدار الآلي بعدن

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عدن برس / خاص -

تواصل الأجهزة الأمنية المختصة التابعة لشرطة عدن في الوقت الراهن عمليات تعقب وملاحقة المدعو (أ.ا) المتهم بقتل المدير السابق لجهاز الإصدار الآلي في عدن العقيد مختار محمد، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بأحد أحياء عدن.



وأفاد مصدر أمني في شرطة عدن بتصريح خاص ل"عدن برس"، أن قوات الشرطة تواصل عملياتها بحثاً عن القاتل الشاب (أ.ا)، الذي ما زال فاراً من وجه العدالة إثر ارتكابه جريمة قتل العقيد مختار، في حي المطافي بمدينة كريتر، وأن الشرطة كانت قد حاصرت فجر اليوم الخميس إحدى العمارات السكنية بكريتر عقب الاشتباه بوجود القاتل فيها، ولكن تبين لاحقاً إنه غير متواجد داخلها.



وبحسب المصدر الأمني، فان جريمة مقتل المدير السابق للإصدار الآلي بعدن العقيد مختار، برصاص المدعو (أ.ا)، واللذين يسكنان طرفيها الجاني والمجني عليه بجوار بعضهما في حي المطافي بكريتر، تعود إلى خلاف شخصي إثر نزاعهما على قطعة أرض.

