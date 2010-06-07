عدن .. مقتل المدير السابق للإصدار الآلي إثر نزاع على قطعة أرض

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عدن برس / خاص -

أكدت ممثلة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن ميرتشل ريلانو، أن نقص الغذاء وتدهور الخدمات

تسبب بمعاناة لنصف السكان اليمنيين، وأن حوالي عشرة مليون شخص يحتاجون للمساعدات.



وذكرت ميرتشل في مؤتمر صحفي عقد اليوم بعدن، أن هناك 34 ألف أسرة نازحة من المخا وأن المنظمة بدأت بتقديم بعض المساعدات لهم، كما أشارت إلى تجنيد 1400 طفل العام الماضي.



وتطرقت إلى التدهور الحاصل في توفر الغذاء وأنشطة القطاع الصحي والتعليمي وعدم توفر المرتبات والمشتقات النفطية، وأن كل تلك الأسباب مجتمعة تقف وراء معاناة نصف سكان اليمن، والظروف القاسية التي تواجه السكان النازحين من مناطق الصراع.



وأكدت مواصلة اليونيسف دعم اليمن خلال العام الحالي 2017م، في مجالات المياه والصحة والتعليم وحماية الأطفال والتنمية، وتطرقت إلى دعم اليونيسف العام الماضي 2016م، من خلال مساعدة 88 ألف امرأة مرضعة وحامل وتقديم إمدادات لعلاج 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وتقديم الفيتامين لأربعة مليون طفل وتلقيح أربعة مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال وتقديم الرعاية والتدخلات الصحية لنحو مليون طفل.