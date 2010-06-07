دفاعات التحالف تسقط صاروخين بالستيين قبل استهدافهما الجيش بالمخا

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عدن برس / خاص -

عاد القيادي العسكري الجنوبي البارز اللواء ركن هيثم قاسم طاهر، بقوة إلى ساحة المعارك المسلحة من خلال قيادته برفقة قادة وضباط عسكريين جنوبيين آخرين أبرز نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، انتصارات الشرعية في المواجهات التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي ضد ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، في مدينة وميناء المخا الاستراتيجي.



وعكست سلسلة الانتصارات التي حققتها قوات الجيش والمقاومة في الشريط الساحلي الغربي، الحنكة والانضباط العسكري النوعي الذي يتميز به اللواء ركن هيثم قاسم طاهر، من خلال العمل بصمت وتحقيق المكاسب الميدانية بعيداً عن الضجيج الإعلامي، ويأتي الظهور اللافت للقائد "هيثم" بعدما ظل غائباً عن الأنظار لسنوات طويلة وتحديداً منذ اجتياح قوات صالح عدن والجنوب في حرب صيف عام 1994م.



وبهذا الصدد، أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بكل من اللواء ركن اليافعي واللواء ركن هيثم، وأطلع الرئيس هادي، خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع وسير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في جبهة المخا.



وأشاد رئيس الجمهورية بالانتصارات والنجاحات المتوالية التي يسطرها حماة الوطن في ميادين البطولة والشرف بإسناد ودعم بري وجوي من قِبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لنصرة العدل والحق وتحرير المناطق تباعاً من بغي وهمجية القوى الانقلابية الغاشمة الحوثي وصالح التي استباحت المدن وقتلت وهجرت الأبرياء وشردت العزل الأبرياء.



كما أشاد بدور القيادات الميدانية التي ترابط في مقدمة الصفوف جنباً إلى جنب مع الأفراد والضباط والمقاومة الوطنية لرفع المعنويات وشحذ الهمم الأبطال الأشاوس الذين يقدمون التضحيات رخيصة في سبيل عزة واستقرار الوطن ودحر الكهنوت ومخلفات الإمامة التي حاولت عبثاً عودة عجلة التاريخ للوراء.



ونوه الرئيس هادي، إلى أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف لبلوغ الغاية والهدف المنشود للشعب والوطن في التخلص من تداعيات الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الجديد الحاضن لأبنائه والمحافظ والمناصر لمحيطه الجغرافي وعروبته.