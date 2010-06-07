شركة النفط تعلن انتهاء أزمة الوقود بعدن والمحافظات المحررة

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عدن برس/خاص-

قال مقاتلون جنوبيون أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية احكمت سيطرتها الكلية اليوم الثلاثاء على مدينة وميناء المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الاحمر ومضيق باب المندب أحد أكبر الخطوط الملاحة الدولية التي تمر منه 3 ملايين برميل نفط يوميا.

وأكد عدد من المقاتلين في اتصالات مع عدن برس أن مدينة المخا اصبحت اليوم في قبضة القوات الحكومية والمقامة الجنوبية بعد معارك شرسة استمرت لأكثر من يومين في بعض احياء وسط المدينة وأطرافها الشمالية الغربية.

واشاروا الى أن مدينة المخا مؤمنة ويجري مطاردة بقايا فلول مليشيا الحوثي وصالح بإتجاه شمال المدينة.

وقال أحد المقاتلين ويدعى اسامة صالح لعدن برس إن المقاومة والجيش شنوا هجوما واسعا من ثلاثة اتجاهات على بعض أحياء وسط المدينة حيث يتمركز القناصين داخل الأحياء في عشرات المباني منها المجمع الحكومي شرق المدينة.

وحسب المقاتل فإن الهجوم الأول من الاتجاه الجنوبي نحو بوابة ميناء المخا وحارتي العروك والسويس والثاني من المدخل الشرقي نحو حي الحالي والمجمع الحكومي والثالث عبر الخط الدائري باتجاه وسط المدينة.

وقال ان المدرعات العسكرية انتشرت في أحياء السويس والعروك وجوار ميناء المخا وقرب معسكر القطاع الساحلي جنوب المدينة فيما هرب الحوثيين الى المدينة السكنية وطريق يختل في الاطراف الشمالية للمدينة.

وشهدت مدينة المخا سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي في الصباح الباكر اليوم الأحد على مواقع المليشيا في جبل النار شرقي المخا وغارات اخرى على مواقع بحي يختل.