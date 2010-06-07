أمر بأربعة مليار ريال من الحكومة لنفط عدن لاحتواء أزمة الوقود

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عدن برس / سبأ -

نقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر حكومي، إن الحكومة سلمت شركة النفط أمراً كتابياً من رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمبلغ أربعة مليار ريال يمني لشراء الديزل والمازوت والبترول لمحطات الكهرباء ولتغطية احتياجات المواطنين في عدن من البترول.



ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الوقود التي انعكست سلبياً على عدن من خلال إغلاق محطات تعبئة الوقود وشحة توفر وسائل النقل والمواصلات وتزايد انقطاعات الكهرباء.



وبحسب المصدر ذاته فان الترتيبات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تقضي بأن تقوم الشركة مؤقتاً بتوفير المشتقات النفطية بانتظام، وفق مناقصات معلنة وشفافة، ومتاحة للجميع.



وكانت الحكومة قد وجهت وزارة المالية قبل أيام بتحويل عشرة مليار ريال يمني لمصافي عدن وشركة النفط مناصفة بينهما لشراء مزيد من المشتقات النفطية، كما قدمت الشركة ملياري ريال قبل ثلاثة أيام للمصافي لشراء المشتقات النفطية.