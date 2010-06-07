أمر بأربعة مليار ريال من الحكومة لنفط عدن لاحتواء أزمة الوقود

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عدن برس / سبأ -

وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الى محافظة ارخبيل سقطرى وذلك في اطار زياراته التفقدية الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية ، عائداً من المملكة العربية السعودية التي كان قبلها في زيارة إلى دولة قطر.



وسيقف رئيس الجمهورية خلال زيارته الى محافظة سقطرى على اوضاع الجزيرة واحتياجات المواطنين ومتطلباتهم الخدمية والتنموية وما يتصل باوضاعهم المعيشية بنواحيها المختلفة لخصوصية الجزيرة ومكانتها في اطار الخارطة اليمنية اجتماعياً وموقعاً وسياحة وبيئة.



كما سيتفقد مرافق الخدمات في المحافظة ويدشن عدداً من المشاريع الحيوية الهامة لمصلحة الجزيرة وابنائها.



وكان في استقبال الرئيس هادي لدى وصوله مطار العاصمة حديبو كل من مستشاره اللواء ركن صالح عبيد أحمد، ومحافظ ارخبيل سقطرة اللوا سالم عبدالله عيسى السقطري، ووكلاء المحافظة ومدير الأمن ومدراء العموم والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات والوجاهات الاجتماعية.