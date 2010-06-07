قريب:مسلحي القاعدة قتلوا الجندي بحرس الرئيس بعد ساعات على اختطافه

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عدن برس/عدن-

قالت شرطة عدن العاصمة المؤقتة لليمن في بيان اليوم الأحد ان الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نفذت أكثر من (135) عملية مختلفة شملت عمليات دهم لأوكار المجاميع الإرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش خلال الأشهر الماضية.

واكدت ان هذه العمليات قادت الى اعتقال العشرات من العناصر بينهم قيادات إرهابية في مناطق متفرّقة من محافظة عدن ومحيطها، لهو دليل كفاءة إدارة أمن عدن التي حققت هذه الإنجازات في فترة قياسية وبإمكانيات لاتكاد تذكر وسلاحها حب الوطن والإرادة والصدق مع الله.

كانت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن أعلنت يومي السبت والجمعة القبض على عنصرين متورطين في جرائم الاغتيالات التي استهدفت قيادات الأمن والمقاومة وذكرت ان الاول يدعى ( ص . ق .ع " ) الذي اعترف أثناء التحقيق معه بمشاركته بالتنفيذ والتخطيط لعدة عمليات إغتيالات طالت الكوادر الأمنية والعسكرية وقيادات بالمقاومة الجنوبية في العاصمة عدن فيما الثاني يرمز لاسمه بـ( ص .ق. ع) وهو احد عناصر تنظيم القاعدة الذي اعترف ايضا بدوره الموكل وهو مهام الرصد والتخطيط لتنفيذ عمليات الإغتيالات في عدن.

وما يزال التحقيق مع الرجلين مستمرا حتى اللحظة وفق البيان.