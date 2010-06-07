اليمن:الجيش يعلن اقتراب سيطرته الكاملة على ميدي الاستراتيجية

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عدن برس/خاص-

ترأس محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي اليوم الأحد بديوان العاصمة عدن الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي.

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض محضر الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ قراراته بالاضافة الى مناقشة الملاحظات المتعلقة بضريبة استهلاك القات.

عقبها تم مناقشة أمر مجلس الوزراء رق (4) لعام 2017 بشان تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وهو الميناء الرئيس لليمن حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشكل عاجل بتخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وتعميمه على كافة الموانئ واتخاذ كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط ميناء عدن تجارياً.

كما ناقش الاجتماع نشاط مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن وذلك من توافقا مع خطة عمل المكتب التنفيذي للمحافظة لعام 2016م وتضمن التقرير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن، الامور المتعلقة بالسجل التجاري والصناعي، والشركات التجارية، والصادرات اليمنية، وتحصيل الموارد المالية فرع مكتب الوزارة في المنطقة الحرة بالاضافة الى النشاط التمويني لمكتب الصناعة والتجارة بعدن.