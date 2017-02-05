اليمن:الجيش يعلن اقتراب سيطرته الكاملة على ميدي الاستراتيجية

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ألاخبار

المحامي الشعيبي يوجه رسالة للسفير الامريكي باليمن

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عدن برس الأحد, 05 شباط/فبراير 2017
عدن برس/عدن-
وجه المحامي يحي غالب الشعيبي اليوم الأحد رسالة إلى السيد ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن شارحا فيها الأسباب القانونية والسياسية التي تستدعي استثناء ابنا اليمن والجنوب بالذات من قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تقييد هجرة حاملي البطاقة الخضراء واللاجئين الجنوبيين
تاليا نص الرسالة:
 
سعادة السفير ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.  المحترم
 
تحية طيبة نرفعها لمعاليكم.     وبعد
 
الموضوع
 
((..لفت نظر بشأن قرار الرئيس الأمريكي. ترامب بحظر رعايا اليمن من دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية..))
 
 
 
إشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم ومن خلالكم بالشكر والتقدير   لحكومة بلدكم العزيز التي تولي رعاية قانونية إنسانية لأبناء الجنوب واليمن المشمولين قانونا بحق اللجوء الإنساني ونظرا للضرر المحتمل  الذي سيلحق شريحة واسعة منهم بسبب قرار الرئيس الأمريكي ترامب نود لفت نظركم إلى الحقائق التي تستدعي استثناء ابنا اليمن والجنوب بالذات من ذلك القرار كمايلي..
 
أولا..
 
ان قرار الرئيس ترامب جاء يستهدف الإرهاب وداعميه ومموليه وهذا القرار لقي ترحاب كبير لدى كل القوى المتضررة من الإرهاب وفي مقدمتهم أبناء جنوب اليمن بالداخل والخارج  وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية والذين تكرمت بلدكم العزيز بمنحهم حق اللجوء الإنساني بسبب تضررهم من الإرهاب وبعد ان أصبحت حياتهم في خطر في بلدهم  الأصلي حيث ان اغلبهم سياسيين و ضباط متخصصين في مكافحة الإرهاب تم تشريدهم قسرا من بلدهم وفق فتوى التكفير الإرهابية  الصادرة عام 94 ضد شعب الجنوب والسارية النفاذ حتى اليوم ...
 
ثانيا.. سعادة السفير كما تعلمون انه
 
تم استثناء رعايا دول الخليج  من قرار الرئيس ترامب بالمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وهذا قرار ايجابي و يفترض ان ينطبق على رعايا اليمن وأبناء الجنوب بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية للأسباب الآتية..
 
1..
 
ان دول التحالف العربي(دول الخليج )شكلت تحالف سياسي وعسكري لإنقاذ اليمن من التدخل والتمدد الإيراني وبمباركة ودعم مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالذات وبموجب القرار 2216
 
2..
 
ان اليمن  أصبحت منضوية تحت إطار التحالف الخليجي وجزء أصيل في تحالف عاصفة الحزم في مواجهة المد الإيراني. وان إدراج اليمن وإيران في قرار الرئيس الأمريكي ترامب بمنع رعاياها من دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لايتفق ومجريات الأحداث والنهج السياسي المشترك للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج واليمن في مواجهة المد الإيراني..
 
3..
 
ان الضرر سيلحق بالرعايا اليمنيين الجنوبيين بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية من تبعات قرار الرئيس الأمريكي ترامب  إذا تم تطبيقه وذلك لأن  جالية أبناء جنوب اليمن في أمريكا تعتبر أكثر الفئات  تضررا من الإرهاب من ناحية  ومن ناحية أخرى ان الجالية الجنوبية تعتبر  داعم مساند للمقاومة وعاصفة الحزم   ضد الغزو الحوثي وتم استهداف ممتلكات ابنا الجالية الجنوبية  وتدمير منازلها ونهب وتعطيل استثماراتهم أثناء اجتياح قوات علي عبد الله صالح ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى عدن ومناطق الجنوب ولدى الجالية الجنوبية في أمريكا كشوفات تحتوي على أسماء الشهداء والجرحى والمعاقين من أشقاء وأقارب ورفاق ابنا الجالية الجنوبية الذين تصدوا وقاوموا الاجتياح الحوثي للجنوب ..ولازال ابنا الجنوب يواصلون المشاركة في الحرب مع قوات التحالف العربي لتأمين الممرات المائية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر  وأمن المنطقة...
 
.سعادة السفير
 
ان كل هذه الأسباب القانونية  والوقائع السياسية تتطلب عناياتكم لإحاطة قيادة بلدكم الصديق بالعمل على إعادة النظر في تطبيق قرار الرئيس ترامب...
 
ولكم فائق التقدير والاحترام
 
المحامي يحي غالب الشعيبي
عدن
5 فبراير 2017
 
 
 

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