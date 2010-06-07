اليمن:الجيش يعلن اقتراب سيطرته الكاملة على ميدي الاستراتيجية

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عدن برس / خاص -

شهدت الساحة الصحفية في محافظة عدن، إصدار صحيفة ورقية جديدة شهرية - مستقلة - متخصصة بعنوان "صوت العامل" مكونة من ستة عشر صفحة، وهي محدودة في عدن ويرأس تحريرها ماجد عزان، وستوزع بكمية قليلة وستباع في الأسواق.



وقال رئيس تحرير "صوت العامل" ماجد عزان: إن الصحيفة تعتبر الصوت العالي للعامل المظلوم الذي لم يقف في صفه إلا من هم مثله، معيباً العمل البوليسي الذي عانوا منه لفترات طويلة وتسييس العمل النقابي وجعله يخدم أفراداً لا عمال مطحونين، كما ستكون الصحيفة منبراً حراً يكون ملجأً لكل عامل مظلوم لنشر قضيته وجعلها قضية رأي عام، والصوت الحر الذي سينقل معاناة العمال والمرافق إلى أطر أعلى ورأي عام أوسع وجذب المناصرة لقضية أي عامل.



ودعا الجميع إلى المساهمة في إنجاح هذا العمل الصحفي الذي لن يخاف لومة لائم، وسيكون مكملاً للعمل النقابي البعيد عن التسييس والسياسة، لتشكيل صوتاً قوياً في وجه التعسف وجحد الحقوق ومحاربي حقوق العمال وسداً منيعاً أمام أي تجاوزات ضد العمال وحقوقهم وتوعوي لواجبات أي عامل مقصر أو متقاعس ولا يفهم الحقوق والواجبات التي عليه.