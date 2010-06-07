عاجل..الإفراج عن الناشط الحراكي ميسلون الغانم

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عدن برس/خاص-

قال الشخصية الوطنية والاجتماعية العدنية عبدالله سعيد الغانم لعدن برس انه ثم إطلاق سراح نجله الناشط السياسي والحراكي ميسلون الغانم بعد مضي نحو شهرين على اعتقاله التعسفي.

وأكد الغانم إن ميسلون إفرج عنه عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الأحد من الجهة الأمنية التي كانت اختطفته من منزله في ديسمبر الماضي وان صحته في حالة جيدة.

وكان ميسلون اختطفه من منزله في حي الممدارة بالشيخ عثمان يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر حينما اقتحمت المنزل قوة امنية واقتادته الى مكان مجهول. ولم يعرف حينها ماهية التهمة التي دفعت بتلك القوة او اسباب اعتقاله.