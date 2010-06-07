عاجل..الإفراج عن الناشط الحراكي ميسلون الغانم

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عدن برس/خاص-

أعلن العميد عبدالله الفضلي مدير أمن أبين استقالته من منصبه كقائد لقوات الحزام الأمني للمحافظة التي تعاني موجة اضطرابات وهجمات مسلحي تنظيم القاعدة الارهابي.

وأوضح الفضلي في مذكرة استقالته التي وزعها في وقت متأخر ليل السبت الأحد على وسائل الإعلام الاسباب التي دفعته لهذه الخطوة قائلا "التطورات السلبية في مسار استتباب الأمن وانحرافها في شخصية تتعارض مع سياسة التحالف العربي ناهيك عن قناعته الشخصية.. بالإضافة الى إنعدام متطلبات ومخصصات الحزام وربطها بتنازلات سياسية".

وبقرار استقالته عن منصب قيادة الحزام الأمني سيحتفظ الفضلي في منصبه كمدير للأمن العام لمحافظة أبين التي تعرضت خلال الأيام الفائتة لعدة هجمات استهدفت قوات الحزام الأمني في عدة بلدات اخرها الهجوم العنيف الذي شنه مسلحو يشتبه بإنتمائهم لتنظيم القاعدة على مدينة لودر فجر يوم السبت.

وفي مذكرة الاستقالة اشاد الفضلي بالدعم الذي تقدمه قيادة التحالف العربي لمحافظة أبين منذ تحريرها من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية العام الماضي.

وقال مصدر قريب من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لعدن برس أن من المحتمل أن يشغل منصب قائد الحزام الأمني بأبين العقيد عبداللطيف السيد قائد قوات الطوارئ والمداهمات والتي عين قبل أيام قائد للحزام الأمني لمديريات جعار وشقره وأحور.