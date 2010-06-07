عاجل..الإفراج عن الناشط الحراكي ميسلون الغانم

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مصفاة عدن تكشف تفاصيل أزمة الوقود وتؤكد توليها استيراد النفط

عدن برس / خاص - كشف مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن، سبب أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام.

ألاخبار

مصفاة عدن تكشف تفاصيل أزمة الوقود وتؤكد توليها استيراد النفط

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التفاصيل
عدن برس السبت, 04 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
كشف مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن، سبب أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام.
وقال المصدر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام: إن سبب الأزمة هو نفاذ مخزون مادتي البنزين والديزل من خزانات المصفاة، نافياً أن يكون الإضراب الذي كانت تشهده مصفاة عدن هو سبب الأزمة الحالية التي تشهدها السوق المحلية.


وأوضح المصدر أن إضراب العمال والموظفين تم رفعه بشكل نهائي وحل الإشكالية خلال زيارة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى مقر الشركة قبل يوم من مغادرته إلى قطر .. لافتاً إلى أن شركة عرب جلف التي تتولى توريد المشتقات النفطية إلى عدن ضخت عقب ذلك وتحديداً مطلع الشهر الجاري الف طن من مادة البنزين و آلاف آلاف طن من مادة الديزل إلى خزانات المصفاة.


وقال إن هذه الكمية تم إستهلاكها بشكل كامل بعد تزويد السوق المحلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بهذه المواد.
وكشف المصدر، عن وجود باخرة تابعة لشركة عرب جلف منذ أكثر من شهر، في غاطس ميناء الزيت التابع للمصفاة على متنها 28 الف طن متري من مادة البنزين، وذلك بسبب المشكلة القائمة بين شركة النفط عدن والتاجر المتعهد بتوريد المشتقات النفطية بشأن المديونية السابقة واشتراط التاجر دفع قيمة أي كمية يتم تفريغها مقدماً.


ولفت المصدر إلى أن هناك مناقصة عامة لشراء المشتقات النفطية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي وستكون بإشراف شركة مصافي عدن التي ستتولى عملية توريد المشتقات النفطية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وذلك بناءا على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في آخر لقاء جمعه مع قيادة الشركتين.


وأشار إلى اشتراط المصفاة وحتى لاتكون هناك فترة أزمات واختناقات بين فترة إعلان وإجراءات المناقصة ووصول المشتقات النفطية إلى خزانات المصفاة، اشترطت أن يتم التفاوض مع التاجر شركة عرب جلف من أجل الحصول على كميات معينة تغطي استهلاك المشتقات النفطية خلال الأيام الحالية وإلى حين الانتهاء من المناقصة العامة ووصول المشتقات إلى ميناء الزيت وذلك تجنبا لأي ازمة كما هو حاصل الآن.

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