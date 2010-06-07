مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة عدن إلى الهند للعلاج

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عدن برس - أصيب شخص بجراح وصفت بالخفيفة جراء انفجار عبوة بمنطقة العيدروس بمدينة كريتر مساء اليوم.
وقال مصدر محلي ان شباب من منطقة العيدروس قاموا بإحضار عبوة الى حارتهم خلف مسجد العيدروس وجدوها بخورمكسر .
واضاف:قاموا بإحراقها لاستخراج النحاس منها ما ادى الى انفجارها مسببة فزعا كبيرا في المنطقة و إصابة احدهم بجراح طفيفة.
عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،
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