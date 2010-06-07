مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة عدن إلى الهند للعلاج

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عدن برس - متابعات: شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات اليوم الجمعة استهدفت مواقع المليشيات في جبهة حرض ودمرت معدات عسكرية.
وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن مقاتلات التحالف خمس غارات جوية على مجمع النخيل ووادي بن عبدالله بجبهة حرض ودمرت منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا.
كما استهدفت الاباتشي التابعة لدول التحالف العربي اهدافا متحركة للمليشيا في وادي بن عبدالله غرب حرض.
عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،
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