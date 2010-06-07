مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة عدن إلى الهند للعلاج

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عدن برس/عدن-

وصل قائد محورعتق العميد / ركن عزيز ناصرالعتيقي الى مديرية عسيلان اليوم الجمعة يرافقه عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية حيث كان في استقبالة مديرعام المديرة علي احمد الحجري الحارثي و قائد اللواء19مشاة العميد/ ركن علوي علي حصيان الحارثي والعقيد / ركن محمد لحول عمليات اللواء وصف وضباط اللواء 19مشاة .

وزار جميع المواقع في الصفوف الامامية لجبهة بيحان واشاد بكل الابطال والمقاتلين من الجيش والمقاومة على ما يقومون به في الدفاع عن ارضهم وعرضهم منذو 18مارس 2016 من المليشيات الانقلابية التي دمرت كل شي في هذا الوطن وقال نحن سنكون معكم في خندق واحد .

وأكد انه سوف يولي اهميه لدعم جبهة بيحان حيث وهي تفتقر لدعم من السلاح والذخيرة بعد ذالك قام بزيارة لمستشفى عسيلان الاهلي وزار عدد من الجرحى والمرضى والتقا باالقائمين وادارة المستشفى وشرحوا له كل مايحتاجه من كادرطبي والنقص الذي يعاني منه مستشفى عسيلان.

بعد ذالك تحرك الاخ عزيزناصرالعتيقي الى اللواء 26المرابط في جبهة الساق حيث كان يرافقه قائدي اللوائين 19 مشاة 21ميكاء ومديرعام مديرية عسيلان حيث كان في استقبالهم العميد/ ركن / مفرح بحيبح وعدد من القيادات العسكرية في اللواء26 وناقش الجميع سيرالمعارك والمعوقات التي تواجه الجميع في جبهة بيحان والعمل الجادعلى سرعة الحسم وتحرير ماتبقى من مديريات بيحان إن شاء الله.