مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة عدن إلى الهند للعلاج

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عدن برس / خاص -

شهدت محافظة عدن، اليوم الجمعة، تصاعداً في حِدة أزمة المشتقات النفطية بمحطات تعبئة الوقود التي باتت خالية

من مادتي البترول والديزل، ما اضطرها إلى إغلاق أبوابها، الأمر الذي تسبب بمعاناة للسكان في تنقلاتهم وقضاء حاجاتهم نتيجة عدم توفر وسائل النقل والمواصلات بشكل طبيعي بين مناطق ومديريات عدن.



ورغم تعهد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، خلال زيارته إلى شركة مصافي عدن، ولقائه بقيادة ونقابة مصفاة عدن، الأسبوع الفائت، بحل كافة إشكاليات مصافي عدن، إلا أن زيارة الرئيس هادي، لم تفض إلى حل جذري لأزمة المشتقات النفطية من خلال توفير النفط الخام للمصفاة لمعاودة عملها الرئيسي بصورة طبيعية والمتمثل بتكرير وإنتاج النفط، بدلاً من تحولها إلى تخزين المشتقات النفطية لشركة "عرب جلف".



وكانت شركة مصافي عدن أعلنت، مساء يوم الأربعاء الماضي، ضخ كميات من مادتي البترول (ألف طن) والديزل (أربعة آلاف طن)، إلى شركة النفط في عدن لتوزيعه في السوق المحلية بمحطات الوقود ومحطات الكهرباء، ولكن لم يمر يوم واحد فقط حتى تجددت أزمة المشتقات النفطية.



وفي الوقت الذي تُشير فيه المعلومات إلى أن سبب أزمة المشتقات النفطية هو تعنت شركة "عرب جلف" التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد صالح العيسي، لعدم تصريف وتوزيع كميات الوقود التي يحتكرها في خزانات مصفاة عدن للسوق المحلية بعد رفض شركة النفط / عدن تحديد أسعار المشتقات النفطية من قِبل "العيسي"، ومواصلة شركة عرب جلف احتكار استيراد المشتقات النفطية، أعلن المدير التنفيذي لمصفاة عدن محمد عبدالله أبوبكر البكري، خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "الغد المشرق"، مساء يوم الإثنين الماضي، أن سبب استمرار شركة عرب جلف دون غيرها بالقيام بعملية استيراد المشتقات النفطية هو قدرتها على توفير كميات كبيرة من المواد النفطية، والتعامل بالآجل، وبالعملة المحلية.



وقال البكري: بينما الشركات الأخرى تشترط التعامل نقداً وبالعملة الصعبة، وهو ما استغربه بعض المقربين من المستثمرين الذين أبدوا استعدادهم استيراد المشتقات النفطية إلى عدن والعمل في قطاع النفط، ولكنهم واجهوا صعوبات من قِبل نافذين، وهو ما حال دون إشراكهم في عملية استيراد المشتقات النفطية والتخفيف من معاناة المواطنين وأزمة المشتقات النفطية.