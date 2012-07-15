لحج: قتلى وجرحى من المليشيات بقذيفة هاون بكرش

عدن برس / خاص - أفاد محافظ محافظة سقطرى اللواء سالم عبدالله السقطري، بتسيير أول رحلة جوية داخلية عبر شركة طيران السعيدة من مطار عدن الدولي إلى مطار سقطرى الدولي، يوم الأحد القادم، وذلك بعد نحو عامين من التوقف نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد،