عاجل عدن برس

wrapper

أخر الاخبار

بيان للتحالف العربي حول ميناء الحديدة
تصحيح- استشهاد اركان حرب اللواء 203 بمأرب ومسؤول امداد اللواء 17 مشاة بتعز
لحج: قتلى وجرحى من المليشيات بقذيفة هاون بكرش
آخر تحديث 2017/04/05الساعة05:30
بيان للتحالف العربي حول ميناء الحديدة
بيان للتحالف العربي حول ميناء الحديدة
عدن برس/ عدن -  قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتي تقوده السعودية في بيان اليوم الأربعاء إنه يدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لازالت تحت سيطرة الانقلابين في اليمن كما أن التحالف يبذل أقصى ما يمكن لتأمين إمدادات الغذاء
تصحيح- استشهاد اركان حرب اللواء 203 بمأرب ومسؤول امداد اللواء 17 مشاة بتعز
تصحيح- استشهاد اركان حرب اللواء 203 بمأرب ومسؤول امداد اللواء 17 مشاة بتعز
عدن برس / خاص -  قال مسؤولون عسكريون إن قياديان في الجيش الوطني في اليمن اغتيلا اليوم الأربعاء في حادثتين منفصلتين في محافظتي مأرب وتعز. وقال مسؤول عسكري لـعدن برس ان العميد محمد الشاوش أركان حرب اللواء 203 في الجيش الوطني المتمركز
لحج: قتلى وجرحى من المليشيات بقذيفة هاون بكرش
لحج: قتلى وجرحى من المليشيات بقذيفة هاون بكرش
عدن برس/ عبدالله مجيد - تمكن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مساء اليوم الأربعاء من تكبيد مليشيات الحوثي وقوات صالح خسائر كبيرة في الأروح والعتاد العسكري في مديرية كرش محافظة لحج جنوب واليمن. وأفاد القائد الميداني بجبهة كرش سمير الفقية
سفير بلادنا في اسبانيا يواصل لقاءاته بسفراء المجموعة العربية
سفير بلادنا في اسبانيا يواصل لقاءاته بسفراء المجموعة العربية
عدن برس / خاص -  واصل سفير بلادنا لدى اسبانيا نبيل ميسري، لقاءاته بعدد من سفراء الدول العربية، وذلك في إطار التعارف بسفراء المجموعة العربية في اسبانيا.وقام السفير ميسري اليوم بزيارة لسفير دولة قطر السيد محمد جهام الكواري، وتبادل السفيران
الرئيس هادي يترأس اجتماعاً بمستشاريه وقيادة البلاد
الرئيس هادي يترأس اجتماعاً بمستشاريه وقيادة البلاد
عدن برس / سبأ -  ترأس رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم اجتماعاً بمستشاريه بحضور قيادة الدولة والحكومة.واستعرض الرئيس هادي، جملة من الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة على الصعيد الميداني والسياسي والدعم العربي والدولي
الأحد القادم أول رحلة جوية داخلية من عدن إلى سقطرى منذ عامين
الأحد القادم أول رحلة جوية داخلية من عدن إلى سقطرى منذ عامين
عدن برس / خاص -  أفاد محافظ محافظة سقطرى اللواء سالم عبدالله السقطري، بتسيير أول رحلة جوية داخلية عبر شركة طيران السعيدة من مطار عدن الدولي إلى مطار سقطرى الدولي، يوم الأحد القادم، وذلك بعد نحو عامين من التوقف نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد،
محافظ عدن يشيد بالإمارات والتحالف العربي ويفتح ملفات الجنوب منذ 94 حتى الآن
محافظ عدن يشيد بالإمارات والتحالف العربي ويفتح ملفات الجنوب منذ 94 حتى الآن
عدن برس / متابعات -  أكد اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن، أن تضحيات شهداء الإمارات الأبطال، ستظل خالدة في وجدان اليمنيين، وتشهد عليها الأجيال المتعاقبة، وثمن الدعم الإغاثي والإنساني الذي تقوم به الإمارات من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتية
  • الاكثر قراءة
Hide Main content block

كتابات حره

cache/resized/33652ca8361ef470c61665ee15f36703.jpg
01/04/2017
0 Comment
لا لزراعة الأحباط فينا !

الحرب لم نقررها ولكننا خُضناها وأثبتنا قدرتنا بجدارة .. الحرب فيها نصر ...

نافذة على الخليج

cache/resized/2e2189cc990d455668028b14508de95c.jpg
06/04/2017
0 Comment
قطر..عمال كأس العالم يدفعون رسوم توظيف ...

عدن برس / توم فين (رويترز) -  أظهر تحقيق مولته الهيئة المنظمة لبطولة ...

اتجاهات

  • إتجاهات

عدن برس فيديو

       عدن برس

       نعم لاستفتاء شعب الجنوب لتقرير مصيره 

حوارات

  • Prev
محافظ عدن يستعرض مواقف ودعم الإمارات وانتصارات الجنوب على الحوثي وصالح
05 نيسان/أبريل 2017
0 Comment
الذكرى 2 للعاصفة.. الرئيس هادي يكشف الكثير من المفاجآت السياسية التي تذكر لأول مرة
26 آذار/مارس 2017
0 Comment
السفير د. رياض ياسين شاهد على الإنقلاب وعاصفة الحزم- حوار في جريدة
24 آذار/مارس 2017
0 Comment
النواصري:دول كبرى تريد اضعاف الشرعية والمتورطين بالإرهاب اعترفوا بعلاقتهم بالمخلوع
02 آذار/مارس 2017
0 Comment
الاصنج : الشعب في الجنوب مع خيار الانفصال ومن يشكك في ذلك عليه إستفتائه
22 أيار 2013
0 Comment
هوبتون : القادة الجنوبيون في الخارج يرتكبون غلطة اذا لم يشاركوا في الحوار
22 نيسان/أبريل 2013
0 Comment
دكتور ياسين نعمان : لا توجد مشاريع مطبوخة في الحوار الوطني لانه لا يوجد طباخ ماهر وأدوات الطبخ مكسرة
30 آذار/مارس 2013
0 Comment
عبد الله الأصنج: سنشارك كجنوبيين في الحوار.. ولا نتفق مع البيض
25 كانون2/يناير 2013
0 Comment
شطارة : الحوار الوطني مفتاح الحل الأخير لليمنيين في الشمال والجنوب
26 تشرين2/نوفمبر 2012
0 Comment
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية
30 تشرين1/أكتوير 2012
0 Comment
الرئيس السابق علي ناصر محمد : لغة التلويح بالحرب لم تعد مجدية والأولى أن يسهم الجميع في دعم الحوار
14 تشرين1/أكتوير 2012
0 Comment
د. صالح باصرة يقترح تقسيم اليمن الى (6) اقاليم ويرى أن الاعلام ضخم القضية الجنوبية
20 أيلول/سبتمبر 2012
0 Comment

من نحن ؟

 عدن برس صحيفة إخبارية إلكترونية باللغة العربية -والانجليزية تأسست عام 2006 تصدر عن  مؤسسة عدن برس للاعلام .تتناول الأخبار و الأحداث المحلية  والأخبار ذات الصلة بالشأن في الجنوب واليمن بشكل عام والعربية والعالمية بحرفية عالية وحيادية واضحة وموضوعية لا لبس عليها، نراعي من خلالها مصداقية الخبر وانيته وسرعة  نشره بمنتهى المهنية

عدن برس

  • كلمة الموقع
  • أرسل خبر
  • تعازي 
  • تهانينا

ثقافة وفنون

cache/resized/b90cab747fa594878ce161223ada6f2f.jpg
( السينما وأسطورة ...
برادفورد – لندن " عدن برس " خاص – النجم تشارلز ...
cache/resized/d7c94a8e84dea28afaf5071e9085bdc7.png
أيامك الطوال عار - ...
صنعاء – لندن " عدن برس " - ذهبت مثلما أتيت ...
cache/resized/d7c94a8e84dea28afaf5071e9085bdc7.png
أيها الشعر ! - شعر: ...
دبي – لندن " عدن برس " - يدّعون الغرام وهو ...

صور